Las preguntas de Amón: "¿Dónde será realojada Bescansa después de haber discutido a Iglesias?"

1.- ¿Qué dijo Puigdemont el día que se casó? ¿Sí quiero, o no un momento, vale sí, bueno un momento, no, mejor no, aunque pensándolo bien...?

2.- Lo pregunto por la eterna indecisión del president. ¿Declaro la independencia, no la declaro, voy al Senado, no voy, hago que me arresten, o casi no?

3,. Decíamos que el choque de trenes parece estar rodándolo Garci porque es a cámara lenta, pero ¿no veis la mano de Berlanga, más bien, en este trasfondo de opereta catalano-cañí?

4.- Y los trabajadores de TV3, temerosos de padecer la manipulación que ellos ejercen, amenazan con huelgas. ¿Cuántos años llevan ya de huelga al periodismo?

5.- ¿Dónde va a ser realojada Carolina Bescansa después de haber discutido al camarada brillante? Ocupaba la última fila del gallinero de Podemos, así es que va a terminar en la cabina del proyeccionista.

6.- ¿Y no empieza a ser un poco sospechosa, un poco estalinista, en qué ha ido quedado la foto inaugural de Podemos? Han ido desapareciendo Monedero, Luis Alegre, Errejón y ahora Carolina Bescansa. Bescanse en paz.

7.- ¿Creéis que Susana Díaz está utilizando el pretexto de la ambigüedad del PSC para vengarse de Pedro Sánchez?