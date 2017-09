Vicente Vallés: "En la entrevista de Évole daba hasta pena ver al pobre Puigdemont balbucear en sus respuestas

En las últimas horas hemos asistido a un error no forzado de Carles Puigdemont. El presidente de la Generalitat debe llevar dos días dándose de cabezazos contra la pared por haber tenido la arrogancia de pensar que está capacitado para conceder entrevistas a alguien que le haga preguntas de verdad, como Jordi Évole. Daba hasta pena ver al pobre Puigdemont balbucear en sus respuestas. Ha sido un claro error no forzado del líder independentista. Pero hoy, su rival en la pista va a cometer su propio error no forzado: Rajoy ha decidido que, a cinco días del referéndum, es buena idea buscar el apoyo de alguien que genera tanto rechazo como Donald Trump. Salvo Kim Jong Un, no se me ocurre un aliado menos apropiado que Trump. Error no forzado, por error no forzado. Un desatino