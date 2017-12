Vicente Vallés: "Tras el 21D nos adentraremos en una nueva fase de la legislatura, con un gobierno todavía sin presupuestos y en minoría parlamentaria"

La campaña para el 21 de diciembre no es solo una elección entre independentistas y constitucionalistas.

Es una elección entre Puigdemont y Junqueras, como legítimo representante del proceso soberanista. Y es una batalla entre Ciudadanos y el PP por un mismo votante.

En el caso de los independentistas hay dudas sobre cuál de los dos aspirantes se llevará más votos. Pero no hay ninguna duda de que Inés Arrimadas conseguirá mucho más apoyo que Xavier García Albiol. La incógnita en este caso es qué efecto tendría en el ámbito nacional un resultado que se pueda considerar como magnífico de Ciudadanos, y pésimo del PP. Y ante la interpretación política que se pueda hacer de ese resultado: la interpretación de que el partido en ascenso del centro derecha es Ciudadanos, y de que el PP es un partido a la baja. Aún no estamos en esto. Pero estaremos no tardando mucho.

Porque después del 21 de diciembre nos adentraremos en una nueva fase de la legislatura nacional, llena de incógnitas, con un gobierno todavía sin presupuestos y en minoría parlamentaria.