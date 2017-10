Rafa Latorre: "España no había vivido una producción sistematizada de mentiras tan descomunal como el procés"

Es muy conocida la frase con la que Jean François Revel comienza su libro ‘El conocimiento inútil’. Dice el francés La primera fuerza que dirige el mundo es la mentira. La escribió allá por 1989. Anda que no le quedaba por ver a este hombre. Desde entonces la mentira se ha perfeccionado hasta un punto casi admirable. España no había vivido una producción fabril y sistematizada de mentiras tan perfecta y tan descomunal como la que ha supuesto el procés.

Son mentiras en aluvión, una avalancha imparable de trolas. Pero no nos quedemos en lo cuantitativo, también es apabullante lo cualitativo: son engaños descomunales, gigantes… El último fíjense, involucró a cientos de miles, quizás más de un millón de personas. Una trola que midió ayer aquí en Más de Uno Ignacio Varela al calificarlo como el primer fraude electoral a gran escala que ha vivido Europa desde la firma de los Tratados de Roma. El nacionalismo catalán ha mentido tanto que ha tenido que subcontratar la factoria de trolas en Rusia. Pura deslocalización.

Hoy muchas de esas mentiras se puede leer en las crónicas de los corresponsales extranjeros, que acudieron a España a salir de la próspera rutina europea con una buena revolución, a evocar esa guerra civil de la que leyeron que fue la última guerra romántica que vivió Occidente. Son los mismo que cuando el populismo crece un puntito en sus países grita,: ¡la posverdad! Hay los tenían: a la posverdad y a los populistas. Y no fueron capaces de reconocerlos.

Barcelona se nos lleno de Hemingways, estaban por todos lados, con su literatura y sus adjetivos. Qué pena que no quedara sitio para ningún George Orwell. Era el verdaderamente necesario. Porque, otra cosa, todos los que citaron Homenaje a Cataluña y lo hicieron para darle un barniz épico a su prosa… Es que no lo leyeron. Quien lo haya leído sabe perfectamente a lo que me refiero.