Rubén Amón indulta al independentista descarriado: "Te han maltratado, humillado"

Acudo en tu socorro, oh, independentista. Y te imagino desosegado, estupefacto, con la desfiguración de tu sueño, oh independentista. Se te pide resistir . Y quien te lo pide se ha fugado a Bruselas. Se te invita a disfrutar de tu nueva república. Y tus patriarcas, Junqeras el primero, reculan a la ordinariez de unas elecciones autonómicas.

Te han maltratado. Te han humillado, querido indepe. Siempre me ha parecido legítimo aspirar a una patria, pero no se vale, como decíamos en el colegio, no se vale, hace trampas para conseguir las metas. Y tus líderes, querido indepe, las han hecho todas.

Han amañado tu sueño. Profanaron el parlamento. Perpetraron un pucherazo. Puchdemont. Pucherazo. Y ni siquiera se atrevieron a votar la independencia a cara descubierta. Clandestinamente se ha declarado una república fantasma.

¿Y qué vas a hacer ahora, querido indepe? ¿Irás a votar como un español cualquiera el 21 de diciembre? ¿Vas a castigar de alguna manera a quienes te engañaron? ¿Te imaginas a ti mismo votando al PP? No te pido que vayas tan lejos, pero igual deberías reconsiderar tus posiciones soberanistas y despecharte de quienes te engañaron.

Igual no es mala idea concederte un periodo de reflexión. Es mejor jugar contra el Madrid en la misma liga. Moverse sin fronteras en la Unión Europea. Reconocer que te emocionaste con el gol de Iniesta en Durban. Sintonizar Más de uno. Hablar español en la intimidad. Sentirte en casa cuando vas a Colombia o al Perú. Montarte en Rocinante para ejercer el idealismo sano. Que no son molinos, son gigantes. Y hacer de la identidad no una resta, sino una suma.