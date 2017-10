Rubén Amón indulta a Piqué: "No hace falta sentir la roja como la piel para defenderla en un campo de fútbol"

EL INDULTADO DE RUBÉN AMÓN

¿Hay que expulsar a Piqué de la selección? Tendría sentido el debate si no fuera porque el profesionalismo, el mestizaje y la irrupción de las huestes mercenarias han desdibujado las obligaciones patrióticas de antaño. No hace falta "sentir" la roja como la piel para defenderla honestamente en un campo de fútbol. Ni se le puede constreñir a los jugadores a un ridículo voto de silencio ni a un compromiso identitario. La Selección no es un cuerpo militar ni sacerdotal.