Antonio Lucas: "Serrat ha pasado de ser su modelo universal de catalán a ser nuestro facha"

Yo entiendo estos desbarres familiares, pero no sólo porque la política abra grietas sino porque es una excusa asumible para decirle al fofo del cuñado o a la reñidora de la suegra aquello que sólo es posible soltar cuando hay un agravante. Por ejemplo, un proceso independentista. Todo resulta tan loco y tan arcaico que hasta el Gobierno del PP, que hibernó en este asunto durante dos o tres años, está adquiriendo ahora un incierto contorno épico. El mundo está del revés.

Tan zumbado resulta el presente que Joan Manuel Serrat ha pasado de ser su modelo universal de catalán a ser nuestro facha. Y tan sólo por decir que quizá lo conveniente sería ceñirse a la legalidad y dejar de hacer el maulas buscando una república con los mismos modales políticos con que se cierra una frontera. Que Serrat haya quedado desbancado del ideario independentista favorece enormemente a Serrat, que es mucho mejor que Lluís Llach en catalán, en español y durmiendo.

Después de asistir esta semana a la expulsión moral de algunos catalanes de buen calado como Serrat o Juan Marsé creo que ya sí que los independentistas lo tienen todo perdido. No se puede ser tan cerril sin traspapelar la razón y el sitio. Resulta que Serrat y Marsé son menos apreciables para un independentista con alma de guindilla que Jordi Pujol, o el señor Prenafeta, o el señor Millet. No he visto todavía a nadie exhibir una fotografía del ex Molt Honorable con un rayajo donde ponga: Renegado. Y mira que les sobran motivos a los indepes para decirle cuatro cosas al padre espiritual de esa Cataluña que limita al norte con un saqueo y al sur con un paraíso fiscal. Como dice el mismísimo Serrat, el facha: "Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio".