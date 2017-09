Monólogo de Alsina: "Trapero guarda las apariencias para no quedarse sin ascenso si hay independencia"

A las nueve conversaremos con Isabel Piñero del grupo empresarial que fundó su padre y que usted seguro que conoce, incluso aunque no lo sepa: Bahía Príncipe, Soltour, Piñero Hoteles, son marcas que a nuestra audiencia le resulta familiares (a Ester Eiros, nuestra dama viajera ni les cuento). En familia hablaremos luego de una empresa que sigue siendo familiar habiendo crecido tantísimo.

Y hasta entonces, pues qué quieren que les cuente, que sigue girando la noria de cada día. Cuestión catalana, a cinco días de que el domingo veamos si, a pesar de los pesares, el gobierno autonómico de Cataluña ejecuta algo remotamente parecido a un referéndum. Es decir, consuma la desobediencia al Constitucional e incurre en lo que la sentencia judicial llamará en su día hechos probados.

Ayer dijo en este programa el fiscal general Maza que la opción de pedir la detención de Puigdemont está abierta porque está viva la querella que la fiscalía presentó contra él y porque en esa querella se incluye un delito (presunto) castigado con prisión, la malversación de dinero público. En realidad el fiscal no dijo ni que la vaya a pedir ni que no —utilizó una expresión interesante: que por ahora no lo considera oportuno—, pero le faltó tiempo a los portavoces independentistas para ponerse en jarras: "deténgalo, hombre, deténgalo. Venga a por él y no fanfarronee, Maza". Y claro, Puigdemont rezando para que Maza no les hiciera caso. Porque de boquilla el President es muy bravo, pero ganas de ser detenido le digo yo que no tiene. Con Évole el domingo se cansó de repetir que él no estaba desobedeciendo a nadie. Y que no hacía campaña por el sí. Y que sobre el Kurdistán no es un experto.

En Barcelona, por la tarde, se celebró la reunión de mandos policiales con el coordinador designado por la fiscalía, Pérez de los Cobos. Y dió plantón el famoso comisario Trapero, que no se pierde una rueda de prensa (sobre todo si es para satanizar al director de El Periódico) pero de las reuniones oficiales se ausenta. Trapero plantó al coronel. Otra soberana heroicidad. A ver, si la cita hubiera sido en casa de Pilar Rahola para hacer fiesta seguro que hubiera aparecido, pero como era para recibir instrucciones sobre el trabajo policial cara al primero de octubre envió a un propio. No fuera a parecer que el comisario jefe se pliega a los deseos del coronel recién llegado de Madrid. Otra cosa no, pero las apariencias ante la parroquia independentista el mayor Trapero las cuida mucho. No vaya a llegar la independencia de verdad y se queda fuera de los ascensos.

¿Le pasa algo al comisario por ausentarse ayer de la reunión? Depende. Si lo que significa es que va a hacer oídos sordos a las instrucciones de la fiscalía, negándose, por ejemplo, a averiguar si la Generalitat ha pedido las llaves de los colegios electorales, entonces sí.Trapero podría ser acusado él mismo de desobediencia y llegado el caso, inhabilitado. Lo adelantó ayer el fiscal general Maza en este programa.

Pero podría ocurrir también que Trapero estuviera intentando quedar como un héroe ante sus jefes independentistas pero acabar cumpliendo con las órdenes que se le den. Vista la espantada de los síndicos electorales en cuanto les pusieron la multa de 12.000 euros al día, el grado de compromiso del personal militante con la causa del referéndum está bastante cuestionado.

Ahí tienen a Artur Mas, de ufano profeta que llevaba al pueblo elegido a la tierra prometida, a andar pidiendo dinero para poder pagar la fianza que le ha impuesto el Tribunal de Cuentas.

Convencido está de que la gente hará piña. Pero, por si acaso, reitera el llamamiento. No vaya a ser que hagan piña pero sin soltar un euro y acaben pagando la broma quienes ya fueron inhabilitados a pesar de su legendaria astucia.

Hoy la cuestión catalana tendrá acento neoyorkino porque se dice que Donald Trump va a decir alguna cosa sobre esto nuestro de aquí. Después de verse con Rajoy en la Casa Blanca (y que no nos pase nada). Rajoy y Trump. Dos personas de carácter tan diametralmente distinto, ¿no es cierto? El nuestro piensa que el de allí es un peligro público —aunque no lo diga— y el de allí sabe del nuestro… Bueno, no sabe gran cosa, como de tatos otros asuntos, es Trump. Sabe que tenemos bases americanas, que hemos pasado una crisis de caballo y que el suelo está barato.

A Rajoy lo han alojado en la Blair House, que es el más alto grado de alojamiento que la Casa Blanca concibe: lo siguiente ya es dormir en la habitación del presidente. Que tampoco es plato de gusto porque Trump tiene pinta de pegar voces incluso mientras duerme. Es el primer visitante extranjero que duerme en esta residencia porque ha estado de obras muchos meses. Que aquí es donde el entusiasmo del gobierno flaquea: dices a ver si le alojan ahí no como gesto de estima sino para que pague él la novatada. Si hubiera habido un Bahía Príncipe en Washington ya te digo yo dónde se habría alojado Rajoy, pero a falta de pan, buena es la famosa residencia.

No consta que Trump esté muy al tanto de lo que sucede en Cataluña. El digital de Antich y el diario Ara no están entre sus lecturas matinales. El Washington Post sí, por obligación, y muy favorable a la deriva de Puigdemont no viene siendo.

Rajoy le podrá contar a Trump hoy cómo ve él las cosas. Ahora, como Rajoy le cuente a Trump todo lo que está pasando en Cataluña esa declaración puede ser cualquier cosa.

Si tiene que decirle que:

• Ha habido que alojar a decenas de policías en un buque pintado con las caras de El Coyote, el Pato Lucas y Piolín.

• Un congresista que se apellida Rufián se presentó en su escaño con una fotocopiadora en brazos y anuncóa que abandonaba el Capitolio para volver al día siguiente a seguir disfrutando de los precios bajos de la cafetería.

• Está en marcha una colecta popular para pagarle una fianza al gobernador que había antes en Cataluña.

• Que el que hay ahora no reconoce la autodeterminacion del Kurdistán pero él todavía no lo sabe.

• Que éste se ha traído a un premio nobel tunecino que ha resultado se falso.

• Y que trescientos curas, trescientos —quién dice que hay crisis de vocaciones— predicando desde el púlpito que el Evangelio avala el referéndum porque también Cristo fue condenado con una ley en vigor de los romanos.

Díle tú a Donald Trump que después de digerir todo eso de golpe te haga una declaración en condiciones. Con Rajoy en el Potomac, hoy la autoridad competente en la Moncloa es la vicepresidenta.