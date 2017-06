Monólogo de Alsina de las 06.00: "Aquella mañana fue una de esas raras mañanas en que la radio da sólo buenas noticias"

Compartiendo con nuestros oyentes de entonces —muchos de ustedes, seguro, que ya estaban allí— la feliz noticia de la libertad de un abogado de Getxo que había estado secuestrado por ETA ocho meses en un zulo de una nave industrial de Irún, sin ventilación y si luz natural.

Compartiendo esa noticia, que se había producido apenas tres horas antes, pero deseando poder llegar a contar otra noticia de la que algo sabíamos pero que aún debía mantenerse en secreto. Una operación de la Guardia Civil que a esa hora buscaba otro zulo en el que ETA tenía secuestrada a otra persona. Su nombre: José Antonio Ortega Lara. Un funcionario de la prisión de Logroño, de 39 años, casado y padre de un niño, al que la banda había capturado en el garaje de su casa un año y medio antes.

Han transcurrido veinte años (menos un día) de aquella mañana del primero de julio. Que fue una de esas raras mañanas en que la radio da sólo buenas noticias. Y hoy, si usted lo desea, ahora mismo, puede escuchar en nuestra página web y nuestra aplicación para móviles la emisión completa de aquella mañana, desde ahora y hasta las nueve de la mañana. Onda Cero se desdobla hoy en el tiempo y ofrece esta doble señal, para que usted elija: nuestra emisión de 1997 y nuestra emisión de hoy, 30 de junio de 2017. Desde esta emisión del presente iremos conectando, de cuando en cuando, con la Onda Cero de 1997 para volver a vivir, en directo, la emoción que ustedes y nosotros, seguro, sentimos entonces.

Arrancando el viernes, con ambiente fresco en la Mitad norte de la península, tiempo del mes de octubre, este último día de mes; que es también último día de trabajo para los que se cogen de vacaciones el mes julio entero o la primera quincena.

Hoy, la Dirección General de Tráfico va a poner en marcha el primer dispositivo de Operación salida del verano. Se espera que, hasta el domingo por la noche, se produzcan algo más de 4 millones de desplazamientos en nuestras carreteras.

En el parte deportivo, tenemos ya final de la Copa Confederaciones: Alemania- Chile, el domingo, después de que los alemanes golearan 4-1 anoche a México en semifinales. Y lo más relevante es que la selección española sub-21 se mide esta noche también a Alemania, a la selección alemana sub -21, en la final del europeo de la categoría. Se va a jugar el partido en Cracovia y va a estar presente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechando que hoy tiene Cumbre Hispano-Polaca en Varsovia.

A la capital de Polonia llegó ya anoche el presidente del Gobierno procedente de Berlín, donde varios líderes europeos, convocados por la canciller Angela Merkel, estuvieron preparando una estrategia común, ante Estados Unidos, cara a la Cumbre del G-20 que comenzará el viernes que viene en Hamburgo. Y aunque esto de alcanzar una posición común europea suele ser siempre un "galimatías", y muchas veces no se consigue, la jefa del gobierno alemán se salió con la suya. Francia, Reino Unido, Italia y España (los grandes de Europa, junto a Alemania) o si lo prefieren Macri, Theresa May, Gentiloni y Rajoy van a defender en la cumbre del fin de semana próximo, "a capa y espada", dos asuntos contra los que se ha posicionado claramente Donald Trump: el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el mismo que Estados Unidos va abandonar, alejándose de lo firmado por Obama, y la necesidad de que siga funcionando en el mundo el libre comercio. Merkel no se esconde y dice a las claras que van plantarse ante Donald Trump y sus afanes proteccionistas.

Cuando Rajoy vuelva de Polonia, cuando aterrice en Madrid, se va a encontrar un panorama casi idéntico al que había hace 48 horas. No se ha perdido gran cosa el presidente. Tenemos al ministro Montoro ya definitivamente reprobado por el Congreso, tenemos a las comunidades gobernadas por el PSOE pidiendo que se afloje el cinturón del gasto (que se pueda gastar un poco más el año que viene), tenemos a Puigdemont poniendo trabas a los medios de comunicación que no "le bailen el agua" con el referéndum ilegal y tenemos al Rey intentando poner sosiego en el desafío independentista catalán.

Estuvo ayer Felipe VI en Cataluña, en la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona y había mucha expectación por el hecho de que en ese acto estaba presente también el presidente catalán, Carles Puigdemont, y por el hecho de que se iba a ver con el Rey sólo un día después de que el Jefe de Estado dijera en el Congreso, en evidente referencia al "procés", que "fuera de la Ley, sólo hay arbitrariedad e imposición" y que "hay que respetar las normas del Estado de Derecho"...Se vieron los dos, se saludaron, según los testigos sin excesivo afecto y sin demasiada frialdad, todo muy formal, y don Felipe leyó su discurso en catalán, como ya ha hecho otros años. ¿Y cómo fue la intervención del Rey? Pues muy templada, mucho más institucional que la del miércoles. Reiteró el compromiso de la Corona para "creer en Cataluña", y para "amarla" y vino a decir que el progreso de los catalanes está unido al progreso del conjunto de los españoles.

El Rey en Cataluña, cuando todavía no se han apagado los ecos de la ausencia de su padre, del Rey emérito, en la celebración de los 40 años de las primeras elecciones democráticas...El PSOE y Ciudadanos no han querido entrar en la polémica, pero PP y Podemos han coincidido en señalar que fue un error no invitar a don Juan Carlos a la conmemoración. Lo ha dicho el popular Rafael Hernando y lo ha dicho, con otras palabras, Pablo Iglesias.

Puigdemont escuchó en vivo el discurso de don Felipe, anoche, en Girona, horas después de conocerse la última pirueta del rodillo independentista del Parlamento Catalán, Junts Pel Sí y la CUP han aprobado una resolución para boicotear a los medios de comunicación privados que no se comprometan a emitir la campaña a favor del referéndum ilegal de independencia. "Los que nos sigan el juego, les quitamos la publicidad institucional"; castigados sin publicidad de la Generalitat si no se pliegan a "darle bola" al referéndum. Cataluña sí que es Pot se abstuvo, no les debía de parecer muy disparatada la idea, y aunque el resto de los grupos votaron en contra, la moción salió adelante.

En página económica, lo que salió adelante anoche es la decisión del Gobierno de mantener en el 0`3% el objetivo de déficit del próximo año. En el Consejo de política fiscal y financiera, al que asisten todas las comunidades autónomas, el reprobado ministro de Hacienda se encontró con la oposición de Cataluña, Cantabria, y las ocho comunidades gobernadas por el PSOE, que querían más margen de gasto, pero el criterio de Montoro es el que acabó imponiéndose. La siguiente etapa que tiene por delante el ministro es conseguir apoyos parlamentarios suficientes para poder aprobar el "techo de gasto", que el Consejo de Ministros aprobará el lunes. Hoy cuenta el diario 'La Razón' que el Gobierno va a proponer un aumento de 1.500 millones en el techo de gasto, una subida del 1´3%. Pero como quizá ni con eso alcance para el "visto bueno" de otros grupos (Ciudadanos exige una bajada del IRPF), Montoro ha abierto la puerta ahora a una rebaja de los impuestos en 2018.

Lo que no ha explicado Montoro todavía es que posibles deducciones podrían modificarse y qué consecuencia económica tendría para las arcas públicas esa bajada del IRPF que todavía hay que calificar como "hipotética".