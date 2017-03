Juan Carlos Girauta: "Nuestro apoyo a los Presupuestos no está supeditado al cumplimiento de los pactos con el PP sobre corrupción"

Respecto al ultimátum de 19 días para que Pedro Antonio Sánchez abandone el cargo de presidente de la Región de Murcia, dice que "si el juez desimputara al presidente murciano antes del 27 de marzo, dejaríamos de pedir su dimisión".

Confirma que el apoyo a los Presupuestos no está supeditado al cumplimiento de los pactos con el PP sobre corrupción pero afirma que en el asunto de regeneración política no es negociable con el PP y opina que "el PP creyó que podía firmar el pacto y luego zafarse". Además, asegura que la comisión de investigación sobre la financiación del PP se va a crear igual y declara que "ya no hay mayoría absoluta y se puede forzar una mayoría alternativa".