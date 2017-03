JOSEMILIVE

Josemi Rodríguez Sieiro comenta en su intervención exclusiva para los seguidores de Facebook de Onda Cero que no ve necesario el Día de la Mujer "no lo entiendo muy bien, creo que la mujer merece un respeto y una consideración pero no necesitamos tener un día especial para ellas" y se pregunta "por qué no hay un día de los bizcos".