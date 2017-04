Lo que se ha destapado con el Eldense no es un simple partido amañado, es una cloaca

Ya hay cuatro detenidos, entre ellos el jefe del grupo inversor, el entrenador y dos jugadores. La noticia saltó el pasado domingo aquí, en Onda Cero: el Eldense había perdido 12-0 contra el Barcelona B en circunstancias más que sospechosas. El presidente de la Junta Gestora denunció en Radioestadio que algo raro había ocurrido. La Liga se puso con el asunto y lo que se ha destapado ahora no es un simple partido amañado: es una cloaca. Detrás de los inversores italianos que llegaron en enero hay organizaciones de carácter mafioso con ramificaciones en Italia y Asia. Las apuestas parecen ser, una vez más, el origen del problema. La Liga investiga si otros partidos del Eldense fueron amañados y todo indica que sí.

El escándalo no nos pilla tan lejos. Estamos hablando de Segunda B, del fútbol semiprofesional, y de un grupo, el tercero, donde juega un histórico como el Hércules, o los filiales de Barça, Valencia, Espanyol, Villarreal y Mallorca. Me pregunto cómo se sentirán esos chavales que sueñan con ser futbolistas de Primera. Cómo se habrán quedado al descubrir que el fútbol que aman no está limpio, que todavía hay gente dispuesta a comprar y personas dispuestas a venderse.

Al margen de esa cloaca, nos encaminamos al final de la Liga, con el Atleti, que ganó anoche, peleando la tercera plaza al Sevilla que juega esta tarde en el Camp Nou con el Barça.

Y empiezan a florecer los campos de los fichajes. El Madrid pagará la cláusula de Theo al Atleti, que puede quedar maniatado si se confirma que la UEFA le mantiene la prohibición de hacer fichajes este verano. Y en la Premier y el PSG permanecen atentos a la contestación de Messi al Barça y su oferta por renovar, porque ellos dicen que tienen una que no podrá rechazar.