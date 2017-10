José Ramón de la Morena: "Piqué ha conseguido un nivel de notoriedad que si quiere presentarse a la presidencia del Barça, le elegirían"

El viernes en Alicante frente a Albania, y el lunes en Jerusalén frente a Israel. Piqué llegó a Madrid bajo los focos y frente a nube de micrófonos a los que no quiso decir ni una palabra, porque se debía sentir un tanto saturado.

El entrenamiento se le tuvo que hacer insoportable en Las Rozas, porque el público no paró de chillarle e increparle. Sigo pensando que es injusto y que deberíamos superar las discrepancias con respeto, pero sería más fácil si cuando se pita el himno no se justifican los pitos con la libertad de expresión.

Ante el público español en general, Piqué puede quedar bajo sospecha de ser independentista, que yo no lo creo, y rechazar todo lo que significa España, que aún lo creo menos. Pero en Cataluña, Piqué, que ya dio que quería ser presidente del Barça, ha conseguido un nivel de notoriedad y popularidad, que si quiere presentarse esta tarde a la presidencia, le elegirían mañana, porque sus escenas televisadas han tenido la suficiente carga de emotividad para llegar a los corazones de los catalanes, lástima que otros detalles que cuidó y otros guiños que hizo al resto del país, no llegaran tan directos al corazón, como cuando en el Bernabéu sacó a su hijo vestido con la camiseta de España y estuvo jugando con él en el césped.

Fue un gesto, pero su imagen ya estaba un tanto distorsionada por su empeño rebelde en pedir libertad para el referéndum. Todo esto a Piqué le está costando muchos dolores de corazón, posiblemente también incomprensiones, porque él es largo e inteligente. No ha pedido la independencia nunca. Si la quisiera para Cataluña, conociéndole, alguien duda que lo habría hecho? Lo que sí ha hecho es convertirse en un héroe para Cataluña, que ahora ya no solo le daría para ser presidente del Barça cuando quiera, sino también Presidente de Cataluña si se lo propusiera. En eso no tengo ninguna duda.