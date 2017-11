José Ramón de la Morena: "Para conseguir un nuevo modelo de árbitro hay que liberarlo de la actual tiranía del tal Sánchez Arminio"

Aunque el sistema de videos que juzgarán esas jugadas polémicas, llamado VAR, con V, tampoco es infalible, como se ha demostrado, con lo cual las polémicas que necesitan las masas del fútbol, están también aseguradas, pero repito, tendremos un fútbol con resultados más justos, porque los arbitrajes serán mejores.

Ahora necesitamos también árbitros libres, árbitros que sean respetados y asumidos como una parte más de este espectáculo deportivo, que se pueden preparar exclusivamente para ello, y que no vivan bajo ese estigma de esclavitud, miedo o servilismo a la Federación que los elije, y al Presidente que los manda a Segunda o Primera o les hace internacionales, con lo que todo eso condiciona su situación económica.

Para conseguir ese nuevo modelo de árbitro hay que liberarlo de la actual tiranía del tal Sánchez Arminio, el brazo armado de Villar que cobra casi 12.000 euros mensuales por ir dos veces a la semana a Madrid a pasar revista a las designaciones. Él es quien dirige el destino de los árbitros, sin que ellos hayan podido elegirle. Por eso le temen, por eso ese gremio acobardado, rastrero con el poder establecido, que ayer firmaron una nota vergonzosamente aduladora al presidente que les eligió Villar, donde firmaban “¡Te queremos Sánchez Arminio!”… Y busqué debajo por si habían puesto también ¡vivan las cadenas! ….pero no, aún no lo habían llegado a poner…a mí me dio tiempo a pensar entre el estupor y la indignación, teneís lo que os merecéis