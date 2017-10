José Ramón de la Morena: "No es fácil que España sea cabeza de serie en el sorteo para el Mundial"

EL COMENTARIO DE DE LA MORENA

La selección española de fútbol selló anoche su pasaporte en Jerusalén para el Mundial de Rusia, y aún con esa victoria ante Israel, no es fácil que sea cabeza de serie en el sorteo para el Mundial, no me digáis por qué, porque no acabo de entender cómo se hacen esas clasificaciones, pero no es fácil que España sea cabeza de serie.