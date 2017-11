José Ramón de la Morena: "Marc Márquez se gana la suerte con su valentía"

Especialmente hermosos para Marc Márquez, que ayer se proclamó Campeón del Mundo en la máxima categoría del motociclismo , por cuarta vez, a sus 24 años, algo que no ha conseguido nadie hasta el momento, y sumados los dos que consiguió en categorías inferiores suma 6 mundiales, que le proyectan como el piloto más importante de la historia en los próximos años.

Pero es que Marc es especial por su carisma, y la sonrisa permanente que usa para todo, para defenderse, para atacar, para responder, para callarse…para caerse y para levantarse. Siempre tiene una sonrisa que le hace inmune a caer mal a nadie, por eso las marcas comerciales le persiguen como una de las joyas del deporte más rentable.

Pero además como piloto es un genio, que si comenzó en sus primeros años de una manera, osadamente, casi temeraria, en estos últimos se ha ido transformando y sabe medir mejor el riesgo, aunque no ha restado emoción a sus carreras porque al talento le suma mucho arrojo y valentía, y con este tipo de genios la suerte o la divinidad suele ser protectoramente generosa. Ayer en un momento estuvo a punto de rodar por el suelo, logró mantener la moto en pie entre la gravilla, y a los cinco minutos era su rival el que se hundía en esa misma gravilla.

Márquez se gana la suerte con su valentía, y nos agrada que así sea por su sonrisa, aunque su técnica como piloto puede que sea la más fina de toda la competición. Ni las motos, ni las pistas, ni la envidia de algún compañero endiosado, han logrado frenarle…Marc ahora se enfrenta al gran cañón del éxito que es el que derriba los grandes mitos, espero que también ante él quede erguido con la misma sonrisa, anoche me hubiese gustado escuchar esa sonrisa en la radio…pero no pudo ser. No le dejaron. El cañón contra el éxito algunas veces lo cogen los pelotas más torpes del campeón