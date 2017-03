José Ramón de la Morena: "La historia del fútbol añade un nuevo episodio a su libro de proezas con el Barça"

Decíamos en la previa que al Barça le faltaba una gran noche europea y ya la tiene. Nadie lo había logrado antes. Nadie había remontado un 4-0. Desde ayer, habrá que replantearse el concepto de lo imposible. El fútbol español está de enhorabuena con dos equipos ya clasificados para cuartos de final de la champions, que muy posiblemente serán 4 con el Atleti y el Sevilla la próxima semana.

Lo siento por Emery, que saldrá de esta muy mal parado. Pero se hubiera clasificado o no, el París Saint Germain ha demostrado que es un equipo sin religión, un artículo de lujo que compró un jeque a petición de Platini para conseguir el mundial de Qatar y al que le falta alma porque le falta historia. No todo se puede comprar con dinero. El PSG salió como el Real Madrid en San Paolo, replegado y sin respuesta. La diferencia es que el Barça no es el Nápoles. Tampoco los estadios son iguales. En el Camp Nou no hay pista de atletismo y casi cien mil espectadores amenazan con devorar a los visitantes. Anoche los devoraron. La historia del fútbol añade un nuevo episodio a su libro de proezas. El Barça, que perdió 4-0 en París, está en cuartos de final.