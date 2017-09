José Ramón de la Morena: "La Champions tiene un serio candidato con este PSG"

COMENTARIO DE DE LA MORENA

Aunque con peor cuerpo y recuerdo que ayer, después de la noche de fútbol. No hubo pleno español en la Champions. El Atleti pinchó en su primer partido europeo en el Wanda contra el Chelsea y el Barca logró 3 puntos muy sufridos en Portugal frente al Sporting de Lisboa. Iniesta fue el faro en un partido sobrio pero no deslumbrante del genio Messi, que no pudo marcar en la cuna futbolística de Cristiano Ronaldo. El único gol, como metáfora del partido, lo marcó un jugador local en propia meta en una carambola dentro del área. No fue un triunfo brillante pero así también se gana.