José Ramón de la Morena: "El Madrid tiene una de las mejores plantillas de su historia, pero no tiene aún un estilo"

EL COMENTARIO DE DE LA MORENA

Creo que lo del Real Madrid debería empezar a preocuparles. No es que el equipo esté en crisis ni auguro una plaga de fracasos, porque no lo sé y serían adivinanzas, pero es que tiene una de las mejores plantillas de su historia, con jugadores muy jóvenes y muy buenos, pero no tiene aún un estilo ni esa seguridad ganadora que tienen los equipos importantes.