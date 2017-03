José Ramón de la Morena: "Demasiados malos vientos ha sufrido Galicia como para añadir el fútbol a la lista de catástrofes naturales"

De todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, y han pasado muchas cosas, me quedo con el detalle de concordia que se vivió ayer en el derbi gallego . El himno de Galicia recibió a los futbolistas de ambos equipos y fue coreado por todos los asistentes a Riazor, deportivistas o celtistas. Fue una manera de recordar que el fútbol es una fiesta y no una guerra y que nos unen más cosas de las que nos separan.

Demasiados malos vientos ha sufrido Galicia como para añadir el fútbol a la lista de catástrofes naturales. Creo que los gallegos deberían estar orgullosos de los éxitos del Celta este año y de la permanencia del Deportivo, sin que una cosa excluya a la otra. Esa competencia futbolística debe ser siempre compatible con la alegría de tener a dos buenos equipos en Primera. Me gustó escuchar en este mismo sentido a Berizzo, entrenador del Celta. Deseó lo mejor para el Depor y pidió disculpas por si había molestado a alguien la celebración de Iago Aspas….que tampoco tuvo por qué…se limitó a besarse el escudo.

Del resto de la jornada parecen lógicas las victorias de los grandes y no tanto la crisis del Sevilla, al que se le está convirtiendo la carroza en calabaza. Por abajo, el Sporting se resiste a ser enterrado. Llegamos a los diez últimos partidos de Liga, aquellos que Luis Aragonés señalaba como decisivos. Que la pasión no nos quite la concordia y que la semana se os haga soportable sin fútbol…aunque el viernes tendremos a la selección frente a Israel en Gijón.