José Ramón de la Morena: "A estas horas, no hay futbolistas tan solicitados como los que entrena Albert Celades"

Esa Selección Sub 21, que mañana peleará por el título, es, justo, el centro del escaparate. Y no estoy utilizando ninguna metáfora. Durante el verano, el fútbol se convierte en un gran centro comercial por donde pasean los directores deportivos en busca de la pieza que les falta. A estas horas, no hay futbolistas tan solicitados como los que entrena Albert Celades.

Lo tienen todo: son jóvenes, su talento es indiscutible y sus cláusulas relativamente razonables. La Copa Confederaciones, donde anoche Chile eliminó a Portugal en la tanda de penaltis, nos atrae menos, nos cansa más, por vistos y conocidos, y porque los precios además son prohibitivos. El mostrador de los sub-21 es más sugerente, A partir de aquí se disparan los rumores. En menos de un mes, a Sandro se le ha relacionado con el Atlético, el Everton y, últimamente, con el Real Madrid, donde menos le veo, por oportunidades de jugar, que es por lo que dijo no al Atleti.A Dani Ceballos también le salen ofertas cada mañana.

Después de la exhibición de Saúl contra Italia, los 80 millones de su cláusula de rescisión no parecen un gasto relevante para esos jeques que tienen el dinero por castigo. Y que nadie dude que los precios subirán si estos chicos se proclaman campeones de Europa.

El juego se repite cada año y sirve para distraernos de los calores. Eso sí, para no volverse loco con tanto chisme el mejor consejo nos lo da el refranero: cree la mitad de lo que veas y nada de lo que oigas, salvo que lo diga El Transistor.