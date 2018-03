Una joven de 26 años decide amputarse la pierna para dejar de sufrir un dolor incesante

Victoria Snell se rompió la pierna derecha a los 21 años mientras paseaba con un amigo. Se sometió a varias cirugías para recuperarse pero el dolor incesante no remitía .

"Duele todo el tiempo, sin que suene dramático, no recuerdo la última vez que caminé y no me dolió. Ha pasado mucho tiempo. Generalmente, al final del día, lucho para soportar cualquier peso y luego el dolor vuelve a empezar a la mañana siguiente". Y entonces se enfrentó a un gran dilema: seguir con un dolor insoportable para toda la vida o tomar una decisión drástica pero irrevocable. Antes de que llegaran las navidades, Victoria se decidió en un gesto muy valiente: que le amputaran su pierna enferma. Tras la intervención, celebró una fiesta a modo de homenaje. Ahora sabe que tomó la decisión correcta.

"Lo sentí tan claramente que pensé que todavía estaba allí, así que me senté lo mejor que pude y vi que mi pierna ya no estaba ahí y, sinceramente, me sentí aliviada". Seis años después del accidente, Victoria se está acostumbrando a su nueva prótesis.