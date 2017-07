Sergi Sabrià: "Si Baiget tiene miedo, que es legítimo, debe dejar paso a otros que no lo tengan"

ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

En Más de uno hablamos con el portavoz de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, sobre si hay grietas en el Govern tras la destitución de Jordi Baiget. Afirma que esta destitución se ha producido por una pérdida de confianza entre Puigdemont y Baiget y que si al final no hay referéndum, como afirmaba Baiget, Sergi aclara que no contemplan ninguna otra opción que no sea la celebración del referéndum. "Si gana el "no" nos quedaremos como estamos, pero vamos a luchar por la gente que ha querido llevar la propuesta del referéndum hacia adelante".