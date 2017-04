Fernando Martínez Maíllo: "Vimos que la moción iba a triunfar y Pedro Antonio Sánchez tomó una decisión personal"

El Vicesecretario General de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, ha explicado las razones por las que Pedro Antonio Sánchez ha tomado una decisión "personal" de dimitir. "Vimos que la moción iba a triunfar y Pedro Antonio Sánchez tomó una decisión puramente personal". Nos explica que "con el auto del juez Velasco se rompieron los presuntos acuerdos que estábamos cerrando con Ciudadanos, fue el desencadenante".

En cuanto a la decisión tomada por el partido de dejar de defender a Pedro Antonio Sánchez para poder mantener el gobierno, matiza que "no es sólo por quedarse con el gobierno, es respetar la voluntad de los murcianos". "En Ciudadanos estaban dispuestos a apoyar la moción pese a que no hubiera elecciones". Ahora toca esperar a los próximos comicios. "Nuestro horizonte son las elecciones. Vamos a pelear por esa mayoría y no estar condicionados por Ciudadanos".