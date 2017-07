Encuesta sobre el techo de gasto: "Me has pillado completamente, no tengo ni idea"

QUÉ SABE NADIE

Tras conocerse que el techo de gasto de 2018 sube el 1,3 % y asciende a 119.834 millones, en Más de uno nos aceramos a los españoles para ver cuánto saben de la actualidad y si saben lo que es el techo de gasto. Desde los más orientados que explican que sirve "para controlar que los Presupuestos Generales del Estado abarquen una cantidad máxima y que no superen lo que somos capaces de generar" o "el máximo gasto que puede tener un país en el funcionamiento normal", hasta los que reconocen su ignorancia hacia este término, "eso no lo he oído nunca".