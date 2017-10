La conmovedora historia de amor de un matrimonio que se necesitan mutuamente para vivir

"Su tía es amiga de mi hermana", cuenta Cao, "son colegas, ellas me la presentaron. Hemos estado casados 36 años". Son marido y mujer desde hace 36 años, pero desde hace 29 se ayudan mutuamente. Ella no puede caminar por una malformación en sus piernas, así que él la lleva de un lado para otro en una canasta hecha a medida.

"No puedo caminar. Me tiene que llevar encima siempre. Me apoyo en él para todo y no es fácil para él", comenta. Y añade que le lleva hasta la comida porque no quiere que se mueva.

Cao lo que cuenta también es que cuando trabaja, necesita su ayuda, que ella sea sus ojos, ya que perdió la visión del derecho cuando era pequeño. No tienen otra opción. Pero cuando está con amigos, sin su apoyo incondicional, se siente incómodo porque está acostumbrado a la presencia de Xu todo el tiempo. Nunca han abandonado su pueblo, y los vecinos hacen bromas, porque aseguran que nunca han visto a una pareja como ellos, que permanece junta las 24 horas del día.