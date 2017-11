Brendan, el niño que se niega a hacer amigos si no son amables con su hermano con el síndrome de Angelman

Brendan, Conor y Colton son los protagonistas de una de las últimas historias que ha compartido Special Books by Special Kids , una organización que busca normalizar la diversidad de las personas con la honestidad, el respeto, la positividad y la colaboración.

Colton es un niño diagnosticado con el Síndrome de Angelman y se comunica principalmente a través de gestos. Brendan, su hermano, siempre ha tenido miedo de que sus compañeros no entiendan el lenguaje único de Conor. Y así fue hasta que conoció a Colton, se hicieron amigos y éste conoció a Conor.

Brendan conoce a su amigo desde jardín de infancia, hace unos 8 años

Brendan reconoce que hay mucha gente con prejuicios y que tiene miedo de hacer nuevos amigos por si no aceptan a su hermano. Si no vas a ser amable con él, asegura, entonces no eres mi amigo. Pero Colton lo tiene claro.

Los tres tienen una amistad muy fuerte y sincera, que planean mantener durante toda la vida, tal y como queda reflejado en el vídeo que la organización ha subido a la Red.