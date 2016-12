Junto al Monaguillo en "La Parroquia" estará con él cada madrugada Arturo González-Campos, un fenómeno de la radio y de la televisión con una dilatada trayectoria (No somos nadie, El club de la comedia, Fuentes y Compañía, Splunge, etc). Brillante periodista, guionista y cómico, será el apoyo fundamental para que cada noche el Monaguillo salte a las ondas y diga aquello de "me alegro de oír a vuestras personas".