La Cultureta 4x25: Frankenstein fuera de control (del doctor y de Mary Shelley)

Programa completo

Ya lista una nueva edición de La Cultureta con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, JF León, Guillermo Altares y Sergio del Molino. Aprovechamos el doscientos aniversario de la novela « Frankenstein o el moderno Prometeo» para hablar de este libro de Mary Shelley y de sus exponentes cinematográficos; de Frankenstein como gran mito moderno (no clásico) y polisémico y sus infinitas derivaciones contemporáneas. Un sabio muy especial nos ilustrará al respecto. Guillermo analiza el fascinante descubrimiento publicado en la revista Science sobre los neandertales capaces de pintar y, por tanto, no tan alejados, sino muy cercanos, a nosotros, los sapiens. ¿Cómo se extinguieron? ¿Fuimos culpables? Además, Rubén recomienda la ópera «Street scene», gran obra callejera e híbrida entre lo europeo y lo americano, entre la música orquestal tradicional y el swing y el jazz populares; y con similitudes con el texto teatral más importante de Antonio Buero Vallejo «Historia de una escalera». Por último, hacemos nuestra particular quiniela (con 1x2) sobre los Oscar 2018 y elegimos nuestra opción favorita como mejor película: ¿«Dunkerque, «La forma del agua» o «El hilo invisible»?