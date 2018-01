La Cultureta 4x18: Jane Jacobs contra el sofá de The Wire

Programa completo

Nueva edición de La Cultureta con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Rodrigo Cortés, JF León y Sergio del Molino. Rosa nos cuenta la historia de la periodista y activista Jane Jacobs, que en los años 50 se opuso al 'borrón y cuenta nueva' del urbanismo de posguerra estadounidense y alertó de los riesgos de destruir la ciudad tradicional y segregar a la gente en bloques de pisos, como se ve en la serie The Wire. ¿A qué retos contemporáneos se enfrentan nuestras ciudades? ¿Qué límites debe tener la planificación urbana? Comentamos los estrenos Molly's Game y Final portrait y debatimos sobre la serie Master of none y su supuesto infantilismo. Además, profundizamos en la polémica por la versión supuestamente feminista de la ópera Carmen, en la que la protagonista no muere sino mata. Por último, Sergio nos pone en la pista del filósofo alemán Walter Benjamin y de su relación con Ibiza, y Rubén desvela su relación con la carta de Reyes del niño de nuestro programa del 5 de enero.