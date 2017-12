La Cultureta 4x13: Cómo ser Jim Carrey (pero no ése Jim Carrey) después de ser Andy Kaufman

Programa completo

Nuevo programa de La Cultureta con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, JF León, Rodrigo Cortés y Guillermo Altares. Comentamos el documental «Jim & Andy», que narra la experiencia obsesiva de Jim Carrey para interpretar al cómico Andy Kaufman en «Man on the moon», y que explica también sus problemas personales (de personalidad y de depresión) a lo largo de su carrera como consecuencia de actuar. Rodrigo describe también su experiencia terminando una película y nos cuenta los pormenores de sacar adelante un proyecto cinematográfico. Además, Rosa pone luz sobre el controvertido caso de Eleno o Elena de Céspedes, transexual en la España de Felipe II que llevado ante la Inquisición. Por último, debatimos acerca de la polémica en Francia sobre la utilización del lenguaje inclusivo o "no sexista", que el gobierno ha prohibido en sus comunicaciones oficiales.