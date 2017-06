La Cultureta 3x39: Once años después, el doctor Velasco desenterró a su hija y la sentó a la mesa

Programa completo

Nueva entrega de La Cultureta con Carlos Alsina, Rosa Belmonte, Rodrigo Cortés, JF León, Guillermo Altares y Sergio del Molino. Rosa nos cuenta la historia del doctor Velasco, que perdió a su hija pero la desenterró, momificó y cuidó en su casa como si estuviera viva. Guillermo Altares nos trae la lista del New York Times de las 25 mejores películas del siglo XXI y aprovechamos para analizar la moda de las listas y por qué nos resultan tan atractivas. Rodrigo Cortés rescata la película documental de Martin Scorsese «El último vals» a propósito del reciente libro («Imposible vivir así», de Miguel López) sobre el concierto de despedido del grupo The Band que filmó el director italoamericano. Además, JF León nos cuenta detalles del Gimme Shelter de The Rolling Stones y Julio Valdeón relata la última polémica de Trump, relacionada con el Julio César de William Shakespeare.