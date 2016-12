Cervera: 'He dimitido para someterme a la justicia ordinaria, a la que se somete cualquier español'

El ya exdiputado del PP y secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Santiago Cervera, ha pasado por los micrófonos de La Brújula para explicar que ha dimitido para someterse a la justicia ordinaria y afirma que en este caso hay una "clara implicación política" que 'se irá conociendo con el tiempo'. Además, afirma que ‘nunca he chantajeado a nadie y no he intentando chantajear al presidente de Caja Navarra’

Cervera, quien ha renunciado a su cargo después de descubrirse una presunta implicación en un intento de chantaje económico, cree que es "absurdo" que el Tribunal Supremo se haga cargo de este caso, por lo que prefiere acudir a la "justicia ordinaria, como cualquier españolito".

'Yo considero plausible que en estos momentos alguien quiera ofrecer información sobre Caja Navarra por todos los empleados que han despedido, por eso en ese momento creí que podía ser real, pero es una estupidez que he cometido', explica Cervera.

Cervera defiende su decisión de dimitir y cree que 'otros se hubieran parapetado en el cargo, pero yo creo que dimitir es lo que debía hacer por la responsabilidad que conlleva mi cargo'.

Sobre los apoyos recibidos dentro del Partido Popular, Cervera asegura que ha puesto al partido 'en una situación comprometida, y soy yo el que tiene que pedir disculpas, no al revés. Todos han aceptado mi decisión y he recibido muchas muestras de afecto'.

Cervera también ha renunciado a la militancia dentro del PP: 'He renunciado temporalmente a mi militancia porque así me moveré más libre y en pleno uso de mis facultades de defensa, no implicaré a mi partido, para salvaguardarlo'.