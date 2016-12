Alfred Bosch: ‘No contemplamos formar gobierno de coalición con Artur Mas’

Alfred Bosch diputado de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados ha afirmado en la Brújula que ‘no contemplamos formar gobierno de coalición con Artur Mas'. Reconoce que no sabe lo que pasará en el futuro pero, dependiendo del programa de CIU, ‘podremos darle apoyo, pero no entraremos en gobierno, no lo veo nada ventajoso para la sociedad catalana’

Esquerra ha sido uno de los mayores beneficiados de estas elecciones al haber doblado el número de diputados, pasando de 10 a 21 por lo que ‘estamos encantados y con mucha ilusión’ y cree que ‘el apoyo que nos ha prestado el pueblo de Cataluña lo han hecho porque creen que podemos avanzar en el proceso de autodeterminación’.

Pero no se olvida de que los que han ganado estas elecciones ha sido CIU, que ‘siguen siendo el partido con más votos’, pero reconoce que los comicios han dando un vuelco a las encuestas y han dejado dañada la imagen y el gobierno de Mas.