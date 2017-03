Una aplicación para contratar bandas de música en fiestas particulares

Hoy vamos a empezar con algo bastante novedoso, la primera web que te lleva músicos al salón de casa. Esto se llama Acqustic, la historia de un par de chavales que un día tuvieron un bombillazo en la barbacoa de un amigo, pensaron por qué no hacer fácil y cómodo la contratación de bandas o conciertos para las fiestas particulares, así que se ponen manos a la obra. En noviembre arrancaron el proyecto buscando músicos, claro, primero tienes que tener músicos para después ofrecerlos. Y como los ofrecen? pues a todos los que entran a formar parte de la web les hacen un vídeo en un estudio de forma gratuita para que quien los vaya a contratar sepan que hacen y como suenan. La cuestión ya han grabado de momento 70 vídeos ( hay 300 en espera) y el mes pasado lanzaron la web. Así que si nos esta escuchando y de pronto le apetece hacer una fiestuqui en casa este finde con música en directo que tiene que hacer, pues simplemente entran en la web, dar tu localización y decir que tipo de música buscas y ellos te ofrecerán una selección de músicos que se ajusten a tu búsqueda. Vas viendo los vídeos de los distintos músicos y en cuanto te guste uno, lo seleccionas y ellos en 48 horas validan la selección y te dice si los músicos están libres para el día que tú quieres. Luego está la otra parte, que seas músico y quieras participar con ellos, que tienes que hacer? Pues en la misma web hay un apartado que pone ¿eres núsico?, pinchas, rellenas un perfil y envía algo de tu música porque hay que pasar un filtro. Y cuánto cuesta un músico? Unos 80-150 euros por barba, un dueto unos 250 y asi sucesivamente….también ofrecen experiencias gastronómicas, un maridaje de comida y concierto. De momento, solo trabajan en Cataluña pero con intención de extenderse.

Seguimos con una buena idea si por ejemplo eres uno de los músicos que vas a un concierto a una casa y tienes unas horas libre hasta el concierto o después del concierto y no sabes que hacer con el Violonchelo….Mas ejemplos, si alquilas un apartamento un finde y al hacer el checkout no tienes donde dejar las maletas o si hay consigna a lo mejor el hotel te pilla lejos de donde vas a estar y luego es un rollo volver a buscarlas o porque tu bulto sea tan grande que no entra en una taquilla habitual. En fin, para todos esos casos traigo una solución que me parece muy interesante. Se llama Keepiz Una plataforma web que te ofrece una red de sitios donde pueden guardarte un bulto, puede ser un restaurante, un hotel o una tienda. Abres la app, localizas el keeper más cercano y lo dejas allí, incluso, como nos cuenta Florent Banwarth, puedes dejar el bulto en un sitio y recogerlo horas después en otro que te venga mejor, como por ejemplo en el aeropuerto. Cuando llegas al hotel o restaurante le entregas el código de reserva, dejas tus bultos y ya está. Cuánto cuesta? Pues desde 4 euros por bulto si lo dejas en un solo sitio o 15 si quieres que te lo lleven a otro sitio. Arrancaron en diciembre, están de momento en Madrid con mas de 20 puntos de consigna y quieren extenderse por mas ciudades. Añadir que los sitios de consigna pasan una auditoria para asegurarse que son aptos para guardar cosas en las mejores condiciones.