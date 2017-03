Vicente Álvarez Areces: "No veo obstáculo en que Susana Díaz compatibilice la presidencia autonómica y la Secretaría General"

En La Brújula hablamos con el portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces , sobre la situación del Partido Socialista tras conocerse, este lunes, los resultados de una encuesta sobre quién es el candidato favorito en la carrera para liderar el partido. El sondeo da como claro vencedor a Pedro Sánchez, y pone a la previsible candidata, Susana Díaz en tercer lugar, por detrás del ex lehendakari, Patxi lópez .

El portavoz del PSOE en el Senado, comienza comentando la reunión 'cuatripartita' en Versalles entre Hollande, Rajoy, Merkel y Gentiloni, en la que los cuatro líderes han coincidido en abogar por la Europa de las dos velocidades. Álvarez Areces considera que es un "un mensaje positivo y de avance", y refleja "el deseo de crear más Europa, ante las amenazas internas y externas que amenazan la UE, como el auge de los populismos o las medidas de Donald Trump".

Sobre la situación en su partido, y tras conocerse la fuerza de Pedro Sánchez en la última encuesta realizada por Sigma Dos, el socialista cree que aunque "hay que tener en cuenta las encuestas", los preguntados son "los votantes del PSOE", pero "los que van a decidir son los militantes". Considera que lo importante es que "el PSOE salga fortalecido del Congreso", "respetando siempre a todo el mundo".

El portavoz del PSOE en el Senado opina sobre la actuación de la Gestora estos meses, de la que dice "ha hecho un buen trabajo". Sobre el ex secretario general, Pedro Sánchez, cree que "intentó formar Gobierno y no hizo mal las cosas, pero no salió bien". Le pide a los candidatos "lealtad", y asegura que "siempre se respetará la decisión de los militantes".

A propósito de la posible candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el socialista no ve "obstáculo en que compatibilice la presidencia autonómica y la Secretaría General", y finaliza destacando la importancia de "la fraternidad en el partido" y "el respeto a la decisión final de los militantes".