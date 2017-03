Jaime Mayor Oreja: " Este anuncio de ETA no es más que una puesta en escena del proceso que arrancó con la negociación de Zapatero"

Analiza el anuncio del supuesto desarme de ETA

El que fuera ministro del Interior desde mayo de 1996 hasta febrero de 2001, Jaime Mayor Oreja, analiza en La Brújula el anuncio de ETA de que comunicará una lista de "zulos" para acelerar su desarme. Considera que "lo menos importante es la entrega de armas" y que su anuncio no es más que una puesta en escena del proceso que arrancó con la negociación de Zapatero. Señala que "la única noticia significativa de ETA, que hoy por hoy es imposible, es la disolución, que no lo hará hasta que no avance la autodeterminación". Descarta en cualquier caso que este anuncio esté vinculado a las negociaciones entre el Gobierno y el PNV.