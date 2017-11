Alfonso Alonso: "Rivera busca la división y ataca el Concierto vasco porque no lo comprende"

Alonso cree que "parecía muy lógico que Barcelona fuese sede de la EMA, no había una ciudad mejor en Europa" pero explica el fracaso de la candidatura con una contundente frase: "las empresas se han ido y la Agencia no viene". El líder del PP vasco considera que los independentistas "se han olvidado de pensar en líneas generales" y han terminado por "cargarse su propia Institución".

Sobre la postura del PP en la aprobación de los presupuestos vascos, Alonso dice que lo más importante es "construir una estabilidad en Euskadi", y por eso ve razonable "llegar a un acuerdo y que ese acuerdo sea pronto".

Por último sobre las críticas del líder de Ciudadanos al cupo vasco esta mañana en Más de Uno, Alonso piensa que Rivera "hace demagogia porque no tiene representación en el País Vasco", "busca la división y ataca el Concierto porque no lo comprende", y añade que "el Concierto no lo quitó Franco, y no lo va a quitar Rivera".