Mesa de redacción: El gobierno británico diseña cómo será el funeral de la Reina Isabel II

JULIA EN LA ONDA

El ejecutivo del Reino Unido no quiere que le coja por sorpresa el fallecimiento de su soberana y ya está diseñando los preparativos para cuando llegue ese día. Aprovechando esta noticia, en la Mesa de Redacción con Nuria Torreblanca, Goyo Benítez y Guillem Zaragoza, hemos repasado las canciones más escuchadas en los funerales. La número uno es My Way de Frank Sinatra.