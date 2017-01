La tele con Monegal: Pedroche bate el récord de audiencia de 'El Hormiguero'

JULIA EN LA ONDA

Ferrán Monegal repasa lo más destacado de la televisión, y la entrevista de Pedroche en el ‘Hormiguero’ ha logrado batir el récord de audiencia de la temporada. En la entrevista Pedroche mostró su enfado por que se le tache de tonta por ser guapa y salir sexy en la televisión. “Yo no dudo de su inteligencia, pero es lo que vende. Parece que no ha asumido su papel en la televisión”. “No es ningún problema. De tonta no tiene nada pero somatice su papel actual en la televisión, que es mostrarse”. Alaba la final de Master Chef, donde una niña de diez años, Paula, logró la victoria tras unos platos extraordinarios para la edad de la joven.