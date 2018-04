Pablo Iglesias: "Apoyaríamos una moción de censura contra Rajoy para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno"

Iglesias ha dicho que si Pedro Sánchez "se anima" a presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, "tendremos los apoyos necesarios para que sea presidente".

Sobre a qué apoyos se refiere, el líder de Podemos ha especifícado que los de Unidos Podemos, PSOE y las fuerzas políticas catalanas, "que han dicho que no pedirían nada a cambio, con tal de que el PP no gobernara".

También ha dicho que podrían contar con los apoyos del PNV, "¿quién sabe?". En todo caso, "tenemos una oportunidad de sacar a Rajoy del Gobierno y hay que aprovecharla".

El máster de Cristina Cifuentes

Respecto al máster de Cristina Cifuentes, Iglesias es claro: "quien ha hecho un trabajo de tesis, lo tiene y lo puede enseñar, es imposible que se pierda. El hecho de que no lo haya enseñado quita toda verosimilitud a lo que ella ha afirmado".

Afirma que un estudiante normal de máster "tiene que ir a clase, presentar los trabajos y defender una tésis" y no se le permiten "esas irregularidades". Y aclara que, aunque ha la presidenta regional se las hayan permitido, "¿dónde está el trabajo?. Si no está, no hay nada más de que hablar".

Moción de censura a Cifuentes y postura de Ciudadanos

El líder de la formación morada ha dicho que van a apoyar "sin fisuras" al PSOE-M en la moción de censura anunciada contra Cristina Cifuentes, pero pone en duda que Ciudadanos también la apoye. "Ciudadanos es el partido que sostiene al PP".

Además, afirma que "no soy nada optimista respecto a que Ciudadanos deje de sostener al PP".

Manuela Carmena

Respecto a la posible repetición de Manuela Carmena como candidata al Ayuntamiento de Madrid, Iglesias "confía" en que se produzca porque "Madrid la necesita al menos ocho años".

El líder de Podemos ha respondido también a los rumores que apuntarían a una posible candidatura de Irene Montero al consistorio. "Estaría dispuesto a fuera el número 1 cualquier personas a la que eligieran los inscritos, pero conozco a Irene y creo que quiere seguir trabajando en su responsabilidad como portavoz".

Desencuentro entre la Reina Letizia y la Reina Sofía

Pablo Iglesias no ha querido pronunciarse sobre el vídeo viral en el que se veía a la Reina Letizia impidiendo a la Reina Sofía fotografiarse con las infantas. "Las cuestiones de familia son privadas en las que no quiero entrar. Es un asunto privado".

Paternidad

El líder morado se ha mostrado "muy feliz" sobre su recién anunciada paternidad junto a Irene Montero y ha expresado su preocupación sobre la manera en la que se organizarán. "Por desgracia en España no hay aún permisos de paternidad y maternidad pagados y transferibles, pero nos organizaremos para repartir las tareas al 50%, que es lo que toca".