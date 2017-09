Oriol Junqueras: "Que alguien quiera inhabilitarnos porque queremos dar voz a los ciudadanos a mí no me preocupa"

El vicepresidente de la Generalitat y presidente de Esquerra Republicana no teme a una posible inhabilitación. "No estoy dedicándome a la política para evitar que me inhabiliten , hago mi trabajo con la voluntad de ayudar a todos". "Si alguien cree que nos deben perseguir judicialmente, que hagan lo que crean oportuno ".

El vicepresidente de la Generalitat y presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha analizado la actualidad catalana en Julia en la Onda, y afirma no estar preocupado por una posible inhabilitación. "Que alguien quiera inhabilitarnos porque queremos dar voz a los ciudadanos a mí no me preocupa".

Sobre las normas y leyes que se deben regir en Cataluña, "asumimos el marco legislativo internacional. Hay una legislación y nosotros la cumplimos". Afirma que "no hay ningún tribunal estatal que pueda anular el derecho internacional que nosotros cumplimos estrictamente". En este caso, "los ciudadanos votarán porque muchos ciudadanos quieren votar. Los derechos se convierten en derechos ejerciéndolos". "Nadie nos ha dicho que no podamos votar, hay gente muy relevante que está de acuerdo en que votemos".

En caso de lograr la independencia, afirma que Cataluña no saldría de la UE porque "no existe ninguna directiva europea que prevea la posibilidad de expulsión de la UE, solo se puede salir a petición propia". Y quieren estar en Europa, "nosotros solo somos independentistas del Estado español, respecto a Europa somos federalistas".

En cuanto a la división entre la ciudadanía en Cataluña, afirma que sí "nos interesa y preocupa la mitad que no es independentistas". Explica que "lo que separa a los que quieren votar que sí y los que quieran votar que no, es menor que tener la oportunidad de votar". Por eso hace un llamamiento a todos los catalanes para que voten el 1-O. "Sería una lástima que no acudieran a votar los que opinan no porque pierden una oportunidad".