Miguel Ángel Revilla: "Cataluña lo ha cambiado todo, nunca hubiera imaginado que el relevo de Rajoy fuera otro partido de derechas"

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pasado por Julia en la Onda donde ha repasado la actualidad política, y considera que el Partido Popular no está sabiendo actuar ante los problemas que se le están presentando durante la legislatura. "El PP está en marea descendente", "ahora mismo no dan una a derechas". Pero lo que ha pesado de verdad es Cataluña, que "ha cambiado el panorama completamente", hasta el punto de que el partido que pueda quitarle el poder sea otro de derechas. "Lo que no podía sospechar es que el relevo de Rajoy venga de la derecha". "Albert Rivera tiene muchas papeletas para ser presidente". Lamenta que "llevamos un año hablando de Cataluña, y eso lo tapa todo, es el mayor problema de España".

Pero no sólo por eso ve a los populares en decadencia. Montoro acaba de contradecir al juez Llanera sobre la supuesta financiación ilegal del procés. "Hay mucha descoordinación como lo demuestra lo de Montoro con el juez Llarena". Pero también en el caso Cifuentes, ya que se está demostrando que no se dijo la verdad. "En el caso Cifuentes no sé porque no se reconoce que te han regalado algo, pero cuando haces un argumentario y es falso…, eso es gravísimo en política".

Además, ha aprovechado para hablarnos de su nuevo libro, 'Sin Censura'. Comenta que "con 75 años no le debo nada a nadie y no aspiro a nada más que decir lo que pienso". Lamenta que "en España hay autocensura porque casi nadie puede decir lo que quiera", y muchas veces, son los medios de comunicación los que no cuentan todo porque "trabajan para un determinado medio con una línea editorial". Entro otros temas, también ha querido cargar contras las farmacéuticas. "Estamos en una dictadura de las farmacéuticas, son monopolios absolutos. Solo en España se han pagado 2.300 millones de euros en Sovaldi para la hepatitis C. Es un escándalo".