Jordi Évole: “Hemos actuado con mucha frivolidad con el móvil, nos ha llegado con instrucciones técnicas y no emocionales”

Jordi Évole explica que “grabando el programa me he bajado una App que te dice las horas que te conectas al móvil y hay veces que he estado cinco horas”. Además apunta que en esta primera entrega de ‘Salvados’ hablará con personas de todo tipo y que ha tenido “la suerte de cerrar el programa con una reflexión de Bauman, que descubrió el móvil con 80 años”

El doctor Armayones explica que es importante “distinguir muy bien lo que es una adicción primaria a los problemas asociados al uso del smartphone”, mientras que la doctora Salmerón subraya que “la fobia social y los juegos masivos de rol on line son dos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos”.