Patxi López: "Voy a ir hasta el final de las primarias"

El candidato a las primarias del PSOE ha concedido una entrevista a Julia Otero en Julia en la onda en la que insiste en que su intención es llegar hasta el final de las primarias, que él no juega a "divide y vencerás" y dice que "es radicalmente falso que yo convenciera a Pedro Sánchez de que dejara su escaño".

López hace autocrítica de partido y señala que "el problema de los socialistas y socialdemócratas en Europa es que nos han visto muy pegados a las políticas de la derecha".

Ha hecho también hincapié en el debate interno de su partido y resalta que "un partido que no debate no es democrático, pero cuando se toma una decisión si no se acepta deja de ser un partido".

Respecto a la intención del gobierno catalán de celebrar un referéndum considera que le parece "un órdago inaceptable hablar de referéndum sí o sí".