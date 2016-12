Antonio Baños: "El sueño independentista es de todos, no de Artur Mas"

tras los resultados electorales

El líder de la CUP, Antonio Baños, nos habla de la decisión que tomará su partido tras los resultados de las elecciones catalanas. Según Baños, "Artur Mas no debería ser presidente de la Generalitat, quien lidere el proyecto tiene que ser alguien que no tenga nada que ver con los recortes ni la corrupción". Asegura que su partido no votará a la candidatura de Mas si se presenta para ser presidente de la Generalitat y que quien lo lidere "saldrá del consenso".