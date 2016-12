El Gabinete: ¿Cómo escogemos a nuestras parejas?

Manuel Delgado señala que "esto es muy elástico. ¿Realmente escogemos algo en la vida? Yo creo que no. No elegimos nada", mientras que Noelia Adánez sostiene que "lo de casarse y tener familia acaba siendo una marca aspiracional. A mí me sorprende el éxito que sigue teniendo".

Por su parte, Elisa Beni asegura que "el error más habitual es salir a buscar una pareja. También hay esa gente que nunca se da tiempo de estar solo con uno mismo".