El Gabinete: La renuncia de Cifuentes

Javier Sardá opina que "Ciudadanos no tiene alternativa a apoyar la moción de censura. La película se le acaba a Cifuentes". Javier Gállego coincide "en que no le queda otra a Ciudadanos. Porque Cifuentes huye hacia delante y no va a dimitir hasta que Rajoy no se lo diga a su manera". Elisa Beni añade que "han envidado a la grande PP y Ciudadanos, pero veremos quién gana el órdago".