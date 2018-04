El Gabinete: La función del testamento vital

Una mujer en Las Palmas estaba ingresada por un cáncer linfático, y después de siete días de sufrimiento acabó falleciendo. Los familiares se quejan del ensañamiento terapéutico y acusan a los médicos de no respetar sus últimas voluntades escritas en un testamento vital. En El Gabinete nos preguntamos para qué sirve el testamento vital y si hay problemas de regulación.

María José Tarancón tiene claro que "la gente no tiene que sufrir, está en la ley", a lo que Antón Reixa añade que "no es un problema legal, la normativa es bastante completa, sino de la concepción que tenemos del dolor y el tabú de la muerte". Manel Delgado se pregunta "¿Hasta qué punto el sufrimiento es aceptable? Es aquí donde uno se plantea que el derecho a la vida no debería ser el derecho a la muerte".