El Gabinete: La dimisión de Cifuentes

Cristina Cifuentes ha renunciado hoy a la presidencia de la Comunidad de Madrid a los 36 días de que estallara el caso de su máster. Dimite por difundirse esta mañana unas grabaciones de un supuesto hurto de dos cremas en un supermercado. En El Gabinete nos preguntamos quién ha difundido esas grabaciones, por qué lo han difundido ahora, y si no hubiera sido menos ruin obligarla a renunciar por el caso máster, en vez de por el vídeo.

A Noelia Adánez le "parece increíble que hayan tenido que sacar algo así para propiciar la caída de Cifuentes". Juan Adriansens está de acuerdo, y se pregunta "¿quién decidió que ese video era importante para jugar con él y quién hizo que no se destruyese?". Por otro lado, Ignasi Guardans dice que "me choca el orgullo de la presidenta. Está feo lo que le han hecho, pero no quita que haya unos hechos, y que ella es la responsable de llevar la situación hasta aquí".